В Анапе на аттракционе погибла 8-летняя девочка из Казани

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В Анапе на аттракционе «Crazy Dance» погибла 8-летняя девочка из Казани, сообщает издание «Анапское Черноморье».

Трагедия произошла в воскресенье, 9 июня, в парке аттракционов на Пионерском проспекте в Джемете. Школьница каталась на аттракционе «Crazy Dance» и в какой-то момент ей стало плохо. Родители вызвали скорую помощь, но прибывшие медики уже ничем не смогли помочь ребенку – малышка умерла.

Предварительная причина смерти девочки – сердечный приступ. Известно, что 8-летняя Азалия приехала на черноморский курорт с родителями из Казани.

По факту гибели ребенка начата доследственная проверка.



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