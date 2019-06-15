Сотни эчпочмаков и перемячей испекут сегодня для гостей стенда Татарстана в Харбине

(Харбин, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Угаров). Атмосферу уюта и гостеприимства создают для посетителей стенда Татарстана, который сегодня начал работу на VI Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. Гостей угощают национальной выпечкой, сладостями и татарским чаем.

Как сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» директор по развитию сети «Тюбетей» Руслан Гильмутдинов, все угощения готовятся прямо на стенде, где развернута мини-кухня.

«У нас на стенде эчпочмаки, перемячи, элеши, планируем их печь их по несколько сотен в день. Также мы будем печь и пироги. Обязательно будет губадия, королевская ватрушка и яблочный пирог», — сказал Гильмутдинов.

По его словам, все продукты для выпечки куплены в Харбине, исключением стал только национальный татарский творог кырт. «Задача купить продукты оказалась не из легких, поскольку для нас очень важно, чтобы она соответствовала требованиям стандартов „халяль“», — подчеркнул собеседник ИА «Татар-информ».

В Харбинском международном конференционно-выставочном центре сегодня открылось VI Российско-Китайское ЭКСПО. В мероприятиях принимают участие 105 правительственных и торговых делегаций из 74 стран и 18 регионов России, а также 1,7 тыс. компаний.

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