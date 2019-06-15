Эксперт: ЭКСПО в Харбине позволит наладить кооперацию между компаниями Татарстана и Китая

(Харбин, 15 июня, «Татар-информ», Алексей Угаров). VI Российско-Китайское ЭКСПО позволит компаниям Татарстана и Китая изучить потребности друг друга и выстроить экономические связи. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель комитета по развитию международной торговли провинции Хейлунцзян Ван Ин Чхун.

«Мы приветствуем желание компаний из Татарстана участвовать в наших проектах. Сейчас нам нужно найти общий язык, изучить потребности друг друга и спрос. ЭКСПО в Харбине — это площадка, которая позволит нам встретиться и обсудить многие вопросы. Нам нужно более детально узнать друг друга», — сказал Ван Ин Чхун.

Он отметил, что в мероприятиях Российско-Китайского ЭКСПО принимают участие 105 правительственных и торговых делегаций из 74 стран и 18 регионов России, а также 1,7 тыс. компаний.

В Харбинском международном конференционно-выставочном центре сегодня открылось VI Российско-Китайское ЭКСПО. Как отметил в приветственной речи генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, история взаимоотношений России и Китая насчитывает уже несколько веков. В последние годы в двусторонних торгово-экономических связях России и Китая наблюдается подъем, который выражается в высоких темпах роста товарооборота, расширении инвестиционного сотрудничества, активизации межрегиональных и приграничных связей.

«Китай — наш стратегический партнер и страна с очень емким внутренним рынком. Существующий потенциал российской экономики сегодня активно реализуется в китайском направлении. Тем более что с китайской стороны проявляется большой интерес к такому сотрудничеству во внесырьевых отраслях», — отметил Слепнев.

На площадке Российско-Китайского ЭКСПО в Харбине сегодня открылся стенд Татарстана, на котором представлена информация об экономическом, туристическом, культурном, научном потенциале республики.

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