Заинцы проведут Сабантуй в Челябинской области, менделеевцы – в Удмуртии

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Руководству и артистам города Заинска доверено провести национальный праздник «Сабантуй» в Магнитогорске Челябинской области, а менделеевцам – в удмуртском городе Можга, передают информ-агентства районов.



Заинская делегация под руководством главы района Разифа Каримова уехала в Магнитогорск, где завтра пройдет празднование Республиканского Сабантуя. В состав делегации вошли 80 человек – это вокально-хореографический ансамбль «Азаль» под руководством Альфии Валиуллиной и фольклорные коллективы района.





Кроме того, поддержали заинцев и выступят с ними на одной сцене артисты хореографического коллектива «Камские зори» из Елабуги.



Менделеевская делегация примет участие в можгинском Сабантуе, который также состоится завтра, 15 июня. Традиционно праздник в честь окончания полевых работ начнется с конноспортивных состязаний, которые пройдут на местном ипподроме.



В 13.00 в культурно-спортивном центре «Можга» состоится торжественное открытие праздника. Композицию представят артисты Менделеевского района. В программе запланированы праздничный концерт, работа спортивных площадок, национальная борьба «корэш», открытый экстремальный забег и праздник чая.

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