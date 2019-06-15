Борис Петров об МСЗ под Казанью: Из того, что я видел в Европе, проблем никаких нет

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Мусоросжигательный завод в Зеленодольском районе РТ не доставит проблем жителям республики, если будет работать по примеру зарубежных аналогов. Об этом рассказал руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) РТ Борис Петров в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Оценить сам проект я не берусь. Одно могу сказать, что посреди Вены работает завод, в Копенгагене работает МСЗ прямо в городе, из того, что я лично видел, и проблем там не существует абсолютно никаких», — поделился он.

В настоящее время некоторых жителей республики беспокоит строительство МСЗ. Но их опасения поможет развеять налаженный контроль над соблюдением технологии утилизации отходов.

«У людей просто нет уверенности, что те, кто будет заниматься его эксплуатацией, будут соблюдать требования. Если бы была эта уверенность, то не было бы никаких возмущений. Я считаю, что если технология, о которой говорится, будет реально осуществляться, и за ее соблюдением будут следить — никаких проблем не существует в этом плане», — подытожил Петров.

Напомним, что начало строительства мусоросжигательного завода в селе Осиново Зеленодольского района РТ запланировано на июль текущего года.

Полную версию интервью читайте на портале «События». Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.