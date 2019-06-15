Казанский пороховой завод и POZIS войдут в пилотный проект «Электронный инспектор» от Ростехнадзора

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Казанский пороховой завод и Завод имени Серго (компания POZIS) войдут в пилотный проект Ростехнадзора «Электронный инспектор». Об этом руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров сообщил в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Дистанционный контроль — это нормальное явление, оно бы позволило нам не заниматься сиюминутными мелочами. К чему постоянный надзор, который мы ежемесячно должны проводить? Мы давно предлагаем, к примеру, „Нижнекамскнефтехиму“ и подобным предприятиям установить датчики, которые у них и так частично есть, на узловых точках, и отслеживать самим. Это должно быть стимулом для предприятий», — сказал он.

«Электронный инспектор» — программный продукт, который в режиме реального времени позволяет отслеживать и оценивать риски развития аварийных ситуаций на опасных производственных объектах. Его внедрение станет большим плюсом для промышленников, «если это будет сделано в полном объеме, а не как какие-то полумеры для того, чтобы просто показать, как внедряем новые цифровые методы», — подчеркнул Петров.

«Если все по-умному сделать — это экономия сил, ресурсов предприятия, но не сиюминутная, а в перспективе. И не нужно производственный контроль держать, опять- таки большинство вопросов можно было бы отслеживать дистанционно», — добавил руководитель Приволжского управления Ростехнадзора.

Полную версию интервью читайте на портале «События». Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.