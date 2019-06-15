Динара Прокопьева

15 июня 2019, 09:00

Экономика и финансы

Борис Петров заявил, что собственники должны нести ответственность за аварии на предприятиях

Рекомендуем

Экономика и финансы

Борис Петров заявил, что собственники должны нести ответственность за аварии на предприятиях

Пока ответственными за аварии на предприятиях считаются генеральный и технический директора, отметил глава Приволжского управления Ростехнадзора.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Собственники предприятий также должны нести ответственность за аварии на заводах и быть более избирательными в выборе подрядчиков. Такое мнение выразил руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для «Татар-информ».

«А какую он [собственник] может нести ответственность [за аварии]? В пределах своей экономики несет свою ответственность, больше нет. К сожалению, это не предусмотрено. Вся ответственность лежит на техническом директоре, на генеральном директоре», — заметил Петров.

Кроме того, собственники предприятий должны более тщательно выбирать фирмы для проведения комплексных работ, уверен глава Приволжского управления Ростехнадзора.

«Я считаю, что это собственник должен выстроить требования, которые определяли бы не только экономику, но и профессиональные требования к тем организациям, которые работают у них», — сказал герой проекта «Без галстука».

Он привел печальные примеры того, как на татарстанских предприятиях работали неподготовленные люди, что приводило к инцидентам и человеческим смертям.

«Это характерно не только для «Нижнекамскнефтехима». У нас были аварии на «Транснефти», когда люди использовали оборудование не во взрывозащищенном исполнении. Элементарно: молоток падал, ударялся о металлическую лесенку, и все — вспышка, люди погибали. Это все человеческий фактор», — сказал Петров.

Он считает, что руководителями предприятий должны понимать всю цепочку «от рабочего до генерального [директора]». 

«Люди не знают чувства опасности, не понимают его», — заключил гость программы «Без галстука». 

Полную версию интервью читайте на портале «События». Видеоверсию интервью можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане ввели в эксплуатацию более половины запланированного жилья
Новости дня
09:00
Борис Петров заявил, что собственники должны нести ответственность за аварии на предприятиях

Пока ответственными за аварии на предприятиях считаются генеральный и технический директора, отметил глава Приволжского управления Ростехнадзора.

08:30
«Это разгильдяйство»: Борис Петров рассказал о причинах пожара на пороховом заводе

Главную роль при авариях играет человеческий фактор, считает глава Ростехнадзора РТ.

08:15
Эксперт: ЭКСПО в Харбине позволит наладить кооперацию между компаниями Татарстана и Китая

Делегация Татарстана принимает участие в мероприятиях крупнейшей международной выставки в Китае.

08:00
Борис Петров, Ростехнадзор: Мы давали слабину, но ситуация с аварийностью только ухудшилась

Стремление предприятий к оптимизации приводит к негативным последствиям в плане промбезопасности, считает глава Приволжского управления Ростехнадзора.

07:50
Минниханов станет участником «Изге Болгар жыены» в Болгаре

Торжества с участием Президента РТ посвящены годовщине принятия ислама Волжской Булгарией.

07:45
Татарстан представил экономический потенциал на Российско-Китайском ЭКСПО

В китайском Харбине пройдут дни экономики и культуры Татарстана.

07:23
После кругосветного велотура Ильдус Янышев презентует в Казани книгу «За счастьем на велосипеде»

Велосипедист из Казани совершил кругосветное путешествие за год и два месяца, посетив 13 стран.

06:11
Альметьевские строители победили в федеральном этапе национального конкурса «Строймастер-2019»

Почетное первое место и диплом победителя в номинации «Лучший штукатур» досталось Ильдару Аюпову.

05:35
Новошешминский район развернет на Сабантуе в Домодедово татарское подворье

Гости из Новошешминского района РТ развернут «татарское подворье», где будут представлены элементы быта деревенской семьи с колодцем и сарайчиками.

04:08
Заинцы проведут Сабантуй в Челябинской области, менделеевцы – в Удмуртии

Заинская делегация под руководством главы района Разифа Каримова уехала в Магнитогорск, где завтра пройдет празднование Республиканского Сабантуя.

03:25
В Алексеевском вручили паспорта России уроженцам иностранных государств

Граждане Азербайджана, Армении и Республики Узбекистан получили главные документы из рук начальника отдела Вячеслава Яковлева.

02:00
Мамадышские артисты отправились за рубеж на фольклорный фестиваль

Международный фестиваль «Днепровские голоса в Дубровно» пройдет в этом году с 14 по 16 июня в Витебской области.

01:38
Заинцы выиграли грант во всероссийском конкурсе на реализацию проекта «Лагерь моего двора»

На средства гранта заинцы проведут зимнюю версию проекта «Веселое лето» – «Зимний двор» и трудоустроят вожатыми подростков на период зимних каникул.

00:25
В Альметьевске лучшим медработникам вручили награды от исполкома района и Минздрава РТ

Самые лучшие пожелания, прозвучавшие со сцены, были адресованы тем, кто приходит на помощь в трудные минуты жизни, возвращает здоровье.

14.06 23:08
Елабужский институт КФУ готовит онлайн-курс для Школы приемных родителей

Благодаря интернету желающие могут компенсировать пропущенные занятия.

14.06 22:35
В Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий для электриков, водителей и швей

Мини-ярмарка пройдет 18 июня с 9 утра до 12 часов дня.

14.06 22:09
Начинающих бизнесменов Татарстана приглашают на тренинг «Азбука предпринимателя»

Занятия будут проходить с 24 по 28 июня в Учебном центре Дома предпринимателя.

14.06 21:45
Изделия народных промыслов со всей России представлены в новой экспозиции Музея-мастерской в Елабуге

Музей принял первых посетителей после ремонта и реэкспозиции.

14.06 21:31
Минсельхозпрод РТ напомнил о необходимости совмещать защиту и питание растений

В число важных требований входит и использование нормализованной воды.

14.06 21:10
Минниханов поручил наказывать недобросовестных дорожных подрядчиков

Президент РТ подчеркнул, что устранять выявленные нарушения должны сами подрядчики.

14.06 20:56
В Татарстане ввели в эксплуатацию более половины запланированного жилья

С начала года по программе Госжилфонда при Президенте РТ построены 45 домов из 165.

14.06 20:42
Средний чек россиян за поход в магазин уменьшился до минимума с начала года
14.06 20:27
К Мергасовскому дому в Казани съехались пожарные машины

На четвертом этаже расселенного дома произошел пожар.

14.06 20:22
Три детсада, роддом и более сотни домов в двух районах Казани на время останутся без воды

Отключение связано с работами на водонасосной станции и ремонтом водопровода.

14.06 20:10
В Зеленодольске отпразднуют XX Всероссийский олимпийский день

В этом году событие посвятят 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске.

События