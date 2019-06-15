Борис Петров заявил, что собственники должны нести ответственность за аварии на предприятиях

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Собственники предприятий также должны нести ответственность за аварии на заводах и быть более избирательными в выборе подрядчиков. Такое мнение выразил руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для «Татар-информ».

«А какую он [собственник] может нести ответственность [за аварии]? В пределах своей экономики несет свою ответственность, больше нет. К сожалению, это не предусмотрено. Вся ответственность лежит на техническом директоре, на генеральном директоре», — заметил Петров.

Кроме того, собственники предприятий должны более тщательно выбирать фирмы для проведения комплексных работ, уверен глава Приволжского управления Ростехнадзора.

«Я считаю, что это собственник должен выстроить требования, которые определяли бы не только экономику, но и профессиональные требования к тем организациям, которые работают у них», — сказал герой проекта «Без галстука».

Он привел печальные примеры того, как на татарстанских предприятиях работали неподготовленные люди, что приводило к инцидентам и человеческим смертям.

«Это характерно не только для «Нижнекамскнефтехима». У нас были аварии на «Транснефти», когда люди использовали оборудование не во взрывозащищенном исполнении. Элементарно: молоток падал, ударялся о металлическую лесенку, и все — вспышка, люди погибали. Это все человеческий фактор», — сказал Петров.

Он считает, что руководителями предприятий должны понимать всю цепочку «от рабочего до генерального [директора]».

«Люди не знают чувства опасности, не понимают его», — заключил гость программы «Без галстука».

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