Борис Петров, Ростехнадзор: Мы давали слабину, но ситуация с аварийностью только ухудшилась

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Приволжское управление Ростехнадзора пробовало «давать слабину» в плане проверок и приостановки производства, но ситуация с аварийностью только ухудшилась. Об этом руководитель управления Борис Петров рассказал в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

«Уже по результатам 2017 года и началу 2018-го мы поняли, что ситуация лучше не становится. Если мы не будем предпринимать жесткие меры, будет только хуже, это тоже сыграло свою роль повышения требовательности», — отметил Петров.

В 2018 году Приволжское управление Ростехнадзора выявило более 65 тыс. нарушений. В результате приостановки деятельности объектов было предотвращено 69 потенциально возможных аварий, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. Собеседник агентства связал это с технологическим износом оборудования и низкой компетенцией кадров.

«Предприятия пытаются все время оптимизировать свои структуры и прежде всего за счет, как они считают, непрофильных вещей, в том числе это касается и промышленной безопасности», — сказал он.

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