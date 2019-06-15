Салават Фатхутдинов споет на Сабантуе в Дербышках

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 23 июня в Березовой роще жилого массива Дербышки Советского района Казани отметят национальный праздник Сабантуй. В программе праздника запланирован концерт с участием звезд татарской эстрады, сообщает пресс-служба администрации Советского района Казани.



Так, в Березовой роще выступит народный артист Татарстана, заслуженный артист России и Башкортостана Салават Фатхутдинов, певцы Салават Миннеханов и Гузэлем, состоятся национальные спортивные состязания и развлекательная программа на тематических площадках.



На деревенских подворьях гости познакомятся с бытом татарского народа, а на площадке «Город мастеров» примут участие в мастер-классах по созданию произведений прикладного и изобразительного искусства.



На концертно-развлекательной площадке для казанцев организуют интерактивные игры, конкурсы и розыгрыши призов. На площадке «Голос Сабантуя» можно будет сразиться в народном караоке, площадка ГТО предоставит возможность проверить уровень физической подготовки. А поклонников народных песен и танцев порадуют выступления творческих коллективов района на концертной площадке «Краски Сабантуя».



Для самых маленьких гостей будет работать специальная детская игровая программа «Сэлэтле бэлэкэч» с мастер-классами и детскими фотозонами. Юных жителей города ждет «Детский майдан» с национальными соревнованиями, аниматорами и аттракционами.



Праздник начнется в десять утра.

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