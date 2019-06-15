Новошешминский район развернет на Сабантуе в Домодедово татарское подворье

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 16 июня на главной сцене Сабантуя-2019 в Домододедово состоится большой праздничный концерт, в котором примут участие татарские исполнители и коллективы из Москвы и Подмосковья, а также гости из Татарстана, сообщает пресс-служба пресс-служба Полпредства РТ в РФ.



На одной из площадок парка «Елочки» гости из Новошешминского района РТ развернут «татарское подворье», где будут представлены элементы быта деревенской семьи с колодцем, сарайчиками, загонами для домашнего скота, установлены столы с национальными блюдами.



В парке организуют торговлю татарской сувенирной продукцией. Посетителя парка смогут продегустировать и купить к домашнему столу знаменитые на весь мир блюда татарской национальной кухни – чак-чак, эчпочмаки, пэрэмэчи и бэлэши, а также настоящий башкирский мед.



«Изюминкой» домодедовского Сабантуя станет юбилейный турнир по татарской национальной борьбе на поясах «корэш».



Ежегодно домодедовский Сабантуй объединяет тысячи участников разных возрастов и национальностей. Праздник для многих горожан и гостей города давно стал семейным праздником – дети с удовольствием принимают участие в национальных забавах и играх.





Праздничные мероприятия в городском парке культуры и отдыха «Елочки» начнутся в 11.00. Торжественное открытие праздника состоится в 13.00.

Вход на праздник свободный.

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