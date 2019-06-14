Татар-информ

15 июня 2019, 03:25

Общество

В Алексеевском вручили паспорта России уроженцам иностранных государств

Рекомендуем

Общество

В Алексеевском вручили паспорта России уроженцам иностранных государств

Фото: газета «Заря»

Граждане Азербайджана, Армении и Республики Узбекистан получили главные документы из рук начальника отдела Вячеслава Яковлева.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 14 июня в отделе МВД России по Алексеевскому району состоялась торжественная церемония вручения паспортов уроженцам стран ближнего зарубежья, принявшим гражданство нашей страны, пишет газета «Заря».

Событие приурочили к Дню России.



Перед получением паспорта кандидаты на получение гражданства приняли Присягу гражданина Российской Федерации. В торжественной обстановке десять иностранных граждан поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы граждан страны, исполнять обязанности гражданина России, уважать ее культуру, историю и традиции.

С принятием присяги новых граждан России поздравил начальник отдела МВД России по Алексеевскому району Вячеслав Яковлев, а также начальник миграционного пункта Светлана Скворцова, отметив, что отныне они не только смогут пользоваться всеми правами гражданина, но и несут ответственность за принятое решение.

Граждане Азербайджана, Армении и Республики Узбекистан получили главные документы из рук начальника отдела Вячеслава Яковлева. В семье из Узбекистана во главе семейства с Рустамом Аскаровым гражданство приобрели и его несовершеннолетние дети Райян и Нуриман. Они получили вкладыш о гражданстве РФ для ребенка к свидетельству о рождении.

В завершение была сделана общая фотография.

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Заинцы проведут Сабантуй в Челябинской области, менделеевцы – в Удмуртии
Новости дня
04:08
Заинцы проведут Сабантуй в Челябинской области, менделеевцы – в Удмуртии

Заинская делегация под руководством главы района Разифа Каримова уехала в Магнитогорск, где завтра пройдет празднование Республиканского Сабантуя.

03:25
В Алексеевском вручили паспорта России уроженцам иностранных государств

Граждане Азербайджана, Армении и Республики Узбекистан получили главные документы из рук начальника отдела Вячеслава Яковлева.

02:00
Мамадышские артисты отправились за рубеж на фольклорный фестиваль

Международный фестиваль «Днепровские голоса в Дубровно» пройдет в этом году с 14 по 16 июня в Витебской области.

01:38
Заинцы выиграли грант во всероссийском конкурсе на реализацию проекта «Лагерь моего двора»

На средства гранта заинцы проведут зимнюю версию проекта «Веселое лето» – «Зимний двор» и трудоустроят вожатыми подростков на период зимних каникул.

00:25
В Альметьевске лучшим медработникам вручили награды от исполкома района и Минздрава РТ

Самые лучшие пожелания, прозвучавшие со сцены, были адресованы тем, кто приходит на помощь в трудные минуты жизни, возвращает здоровье.

14.06 23:08
Елабужский институт КФУ готовит онлайн-курс для Школы приемных родителей

Благодаря интернету желающие могут компенсировать пропущенные занятия.

14.06 22:35
В Советском районе Казани пройдет мини-ярмарка вакансий для электриков, водителей и швей

Мини-ярмарка пройдет 18 июня с 9 утра до 12 часов дня.

14.06 22:09
Начинающих бизнесменов Татарстана приглашают на тренинг «Азбука предпринимателя»

Занятия будут проходить с 24 по 28 июня в Учебном центре Дома предпринимателя.

14.06 21:45
Изделия народных промыслов со всей России представлены в новой экспозиции Музея-мастерской в Елабуге

Музей принял первых посетителей после ремонта и реэкспозиции.

14.06 21:31
Минсельхозпрод РТ напомнил о необходимости совмещать защиту и питание растений

В число важных требований входит и использование нормализованной воды.

14.06 21:10
Минниханов поручил наказывать недобросовестных дорожных подрядчиков

Президент РТ подчеркнул, что устранять выявленные нарушения должны сами подрядчики.

14.06 20:56
В Татарстане ввели в эксплуатацию более половины запланированного жилья

С начала года по программе Госжилфонда при Президенте РТ построены 45 домов из 165.

14.06 20:42
Средний чек россиян за поход в магазин уменьшился до минимума с начала года
14.06 20:27
К Мергасовскому дому в Казани съехались пожарные машины

На четвертом этаже расселенного дома произошел пожар.

14.06 20:22
Три детсада, роддом и более сотни домов в двух районах Казани на время останутся без воды

Отключение связано с работами на водонасосной станции и ремонтом водопровода.

14.06 20:10
В Зеленодольске отпразднуют XX Всероссийский олимпийский день

В этом году событие посвятят 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в Минске.

14.06 19:52
В Казани начался ремонт шоссе Юдино-Залесный с прилегающими проездами

Протяженность ремонтируемой по национальному проекту дороги составляет 5 км.

14.06 19:40
Челнинские синхронистки получили сертификат на покупку музыкального оборудования

Спортсменкам Автограда приходится много и долго тренироваться, чтобы достойно представлять страну на соревнованиях.

14.06 19:24
В Татарстане в рамках республиканских программ построят 12 коровников и 105 силосно-сенажных траншей

Общий объем инвестиций в капремонт и строительство объектов в сельхозформированиях составит 1 млрд 790,2 млн рублей.

14.06 19:12
Из речного порта Казани отправится дополнительный теплоход на «Изге Болгар жыены»

Теплоход отправится из Казани в 6.00, из Болгар – в 16.30.

14.06 19:00
Игорь Калинин покинул «Рубин» и перешел в московское «Динамо»

В минувшем сезоне защитник провел восемь матчей за казанский клуб, забив один гол.

14.06 18:48
В Татарстане для успешной зимовки скота надо заготовить не менее 1,8 млн тонн условных единиц кормов

В Минсельхозпроде РТ считают целесообразным обеспечить непрерывную работу кормозаготовительных отрядов, а где возможно – и круглосуточную.

14.06 18:34
Шаймиев встретился с турецкими участниками симпозиума по истории Золотой Орды

I международный научный симпозиум «История и культура Золотой Орды» проходит в Казани с 12 по 16 июня.

14.06 18:20
В Казани откроется новая мечеть

Зданию мечети в поселке Большие Клыки выдано заключение о соответствии.

14.06 18:10
Камалтынов: Все, что делается для людей, делается «Единой Россией»

Члены партии не должны стесняться говорить об успехах, достигнутых «Единой Россией» в Татарстане, убежден зампредседателя Госсовета РТ.

События