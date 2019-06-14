В Алексеевском вручили паспорта России уроженцам иностранных государств

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 14 июня в отделе МВД России по Алексеевскому району состоялась торжественная церемония вручения паспортов уроженцам стран ближнего зарубежья, принявшим гражданство нашей страны, пишет газета «Заря».



Событие приурочили к Дню России.





Перед получением паспорта кандидаты на получение гражданства приняли Присягу гражданина Российской Федерации. В торжественной обстановке десять иностранных граждан поклялись соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы граждан страны, исполнять обязанности гражданина России, уважать ее культуру, историю и традиции.



С принятием присяги новых граждан России поздравил начальник отдела МВД России по Алексеевскому району Вячеслав Яковлев, а также начальник миграционного пункта Светлана Скворцова, отметив, что отныне они не только смогут пользоваться всеми правами гражданина, но и несут ответственность за принятое решение.



Граждане Азербайджана, Армении и Республики Узбекистан получили главные документы из рук начальника отдела Вячеслава Яковлева. В семье из Узбекистана во главе семейства с Рустамом Аскаровым гражданство приобрели и его несовершеннолетние дети Райян и Нуриман. Они получили вкладыш о гражданстве РФ для ребенка к свидетельству о рождении.

В завершение была сделана общая фотография.

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