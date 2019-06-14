Татар-информ

15 июня 2019, 07:23

Культура

После кругосветного велотура Ильдус Янышев презентует в Казани книгу «За счастьем на велосипеде»

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Культура

После кругосветного велотура Ильдус Янышев презентует в Казани книгу «За счастьем на велосипеде»

Фото: Александр Эшкинин/архив

Велосипедист из Казани совершил кругосветное путешествие за год и два месяца, посетив 13 стран.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 17 июня в Центральной библиотеке Казани состоится презентация книги «За счастьем на велосипеде» татарстанского велопутешественника, председателя Союза велосипедистов РТ Ильдуса Янышева, совершившего кругосветное путешествие на велосипеде, сообщает пресс-служба Союза велосипедистов РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ильдус Ахтямович решил в свои 56 лет отправиться в кругосветку на велосипеде. За год и два месяца, пройдя 24500 км, 13 стран, он обогнул весь шар земной и вернулся в родную Казань полным идей, как с помощью велосипеда улучшить мир вокруг себя. Дорога, страны и люди, которые встречались ему на пути, изменили представления путешественника о мире, обществе и самом себе. Он вернулся совсем другим человеком и решил рассказать людям, как стать счастливыми.

Итогом кругосветного путешествия стала книга «За счастьем на велосипеде» и реализованный социальный проект «Велодобро» (Велодобро.рф @velodobro vk.com/velo_dobro), организатором которого выступил Союз велосипедистов РТ при поддержке Фонда президентских грантов и проекта «Добрая Казань».

Его книга посвящена социальной роли велосипеда, его гуманитарном значении, миротворчестве и пропаганде толерантного отношения между людьми всех наций, а также о том, как велосипед дарит счастье.

«Но что такое Счастье? — задается извечным вопросом Ильдус Янышев в своей книге и находит такой ответ: — Это некая белоснежная вершина, которую ты достиг сам, без помощи фуникулера. И пока ты жив, таких вершин будет множество, а значит и восхождений, означающих победу над суетой жизни, над самим собой, над тем, что уводит нас в сторону от высшего предназначения человека — быть счастливым и дарить частичку доброго сердца людям, повстречавшимся на пути».

Все вырученные от книги средства будет направлены в благотворительный Фонд Ротари интернешнл на программу по искоренению полиомиелита.

Начало мероприятия в 17.00.

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