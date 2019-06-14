Мамадышские артисты отправились за рубеж на фольклорный фестиваль

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Кряшенский фольклорный ансамбль «Урагай» из Мамадышского района уезжает в Республику Беларусь на фольклорный фестиваль, пишет газета «Нократ».



Международный фестиваль «Днепровские голоса в Дубровно» пройдет в этом году с 14 по 16 июня в Витебской области. «Днепровские голоса в Дубровно» – это праздник песни и музыки на Дубровщине.





За 18 лет своего существования праздник перерос границы города Дубровно, затем области и, наконец, республики, став сначала региональным, а в 2004 году – международным.



Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Дубровщину называют «Восточным побережьем Беларуси», а Днепр – основной водной артерией, берущей начало в России и несущей свои воды через Беларусь в Днепровский пролив Черного моря на Украине.





«Вот и фестиваль призван, подобно могучему Днепру, объединить талантливых людей из разных стран», – говорится в сообщении организаторов.

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