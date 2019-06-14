В Альметьевске лучшим медработникам вручили награды от исполкома района и Минздрава РТ

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня, в Альметьевске в торжественной обстановке поздравили и наградили лучших в данной отрасли. Церемония состоялась во Дворце культуры «Нефтьче», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.



Самые лучшие пожелания, прозвучавшие со сцены, были адресованы тем, кто приходит на помощь в трудные минуты жизни, возвращает здоровье и уверенность в завтрашнем дне.



Виновников торжества поздравил руководитель исполкома района Марат Гирфанов. Обращаясь к представителям самой гуманной профессии, Марат Нилевич отметил, что медицина – это та сфера, где человеческий фактор наиболее важен.





«Труд врачей, медицинских сестер, санитарок нелегок, но всегда почетен, и альметьевские медицинские работники – это люди, преданные избранной профессии, самоотверженные и трудолюбивые. Здесь сидят самые светлые люди, потому что они одарены любовью к пациентам. Низкий поклон вам за высокий и славный труд, за терпение, за бессонные ночи и спасённые жизни, за открытость души и чуткость!» – поздравил присутствующих в зале глава исполкома.

Марат Гирфанов вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма Совета и исполкома района отличившимся работникам лечебных учреждений Альметьевска.



Руководитель Управления здравоохранения Вера Головина также высказала слова благодарности альметьевским врачам, вручив награды Минздрава РТ лучшим из лучших.





Далее ветеран медицины – заслуженный врач России и Татарстана Хамдия Гарифуллина вручила победителям в разные года конкурса «Ак чэчэклэр» дипломы и искренне поздравила своих коллег.



На празднике также были отмечены победители ежегодных традиционных спартакиад работников здравоохранения. Переходящий кубок победителю и дипломы призерам вручил начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Дмитрий Бакалдин.

В финале вечера состоялся праздничный концерт.

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