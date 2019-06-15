Альметьевские строители победили в федеральном этапе национального конкурса «Строймастер-2019»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Саранске состоялся федеральный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2019» по Приволжскому федеральному округу. Татарстан и Альметьевск в национальном конкурсе успешно представили строители ООО «Альметьевская инженерно-строительная компания» Ильдар Аюпов и Павел Сергеев, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



В конкурсе профессионального мастерства соревновались лучшие каменщики, маляры, штукатуры, плиточники и сварщики практически из всех республик и областей ПФО. Работы участников на строительных площадках, а также теоретические знания оценивало экспертное жюри. По их признанию, все конкурсанты показали высокий уровень мастерства и профессионализма.





В финале соревнований были названы победители в каждой из пяти номинаций. Почетное первое место и диплом победителя в номинации «Лучший штукатур» досталось Ильдару Аюпову.



38-летний Ильдар Гаптельмузипович начал свою трудовую деятельность в одной из ведущих строительных компаний Нефтеграда – ООО «АИСК» в 2010 году. В 2012 году строитель окончил Альметьевский политехнический техникум по профессии «Штукатур». Мастер умело использует приемы разметки особо сложных поверхностей под штукатурку.

В 2016 году Ильдар Аюпов был награжден дипломом Совета исполкома Альметьевского района за почетное второе место в конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший штукатур».



Четвертое место среди каменщиков занял Павел Сергеев. Общий трудовой стаж Павла Петровича в области строительства составляет свыше 12 лет. Он выполняет кладку и реставрационный ремонт особо сложных каменных конструкций, сводов и арок, в том числе и с одновременной облицовкой. Осуществляет укладку карнизных и подферменных камней мостовых опор.



За лучшие показатели в труде в прошлом году Павел Сергеев был награжден Почетной грамотой ООО «Альметьевская инженерно-строительная компания».



Победителям и призерам вручили дипломы и ценные подарки. Далее победители примут участие во всероссийском этапе Национального конкурса «Строймастер-2019».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.