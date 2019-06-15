С представителями предприятий Ново-Савиновского района встретятся казанцы на ярмарке вакансий

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В Центре занятости Ново-Савиновского района столицы РТ 19 июня пройдет мини-ярмарка вакансий, сообщает портал государственной службы занятости РТ.

Горожане смогут узнать о свободных рабочих местах на предприятиях района, а также получат содействие в трудоустройстве и встретятся с представителями кадровых служб. Специалисты проконсультируют посетителей по вопросам законодательства о трудоустройстве и занятости и расскажут об услугах, которые оказывает служба занятости.

Ярмарка пройдет с 10 до 12 часов по адресу: улица Ибрагимова, 41.

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