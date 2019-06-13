Заинцы выиграли грант во всероссийском конкурсе на реализацию проекта «Лагерь моего двора»

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Заинский проект «Детский дворовый лагерь “Лагерь моего двора”» победил на Всероссийском конкурсе молодежных проектов и получил грантовую поддержку в размере 350 тысяч рублей, передает «Заинск-информ».



Результаты всероссийского заочного конкурса грантов объявили в Федеральном агентстве по делам молодежи.



На конкурс из 85 регионов страны было подано 8611 инициатив. Более 800 проектов получили финансовую поддержку. В их число попал проект заинской молодежи «Лагерь моего двора».





Авторами проекта стали координаторы заинского штаба студенческих отрядов Ростислав Аладышкин и Виктор Рыбацкий. На выигранные средства будет закуплена фирменная символика – футболки, значки, бейсболки, браслеты. Также благодаря средствам гранта в Заинске проведут зимнюю версию проекта «Веселое лето» – «Зимний двор» и трудоустроят вожатыми подростков на период зимних каникул.



Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 18 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей».

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