Начинающих бизнесменов Татарстана приглашают на тренинг «Азбука предпринимателя»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан приглашает начинающих предпринимателей на бесплатный тренинг «Азбука предпринимателя». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Обучение ориентировано на людей, которые хотят начать свое дело или реализовать новый бизнес-проект», — говорится в сообщении.

В программе описаны шаги, которые следует предпринять при создании бизнеса с момента формирования идеи до регистрации предприятия. В результате прохождения тренинга участники разработают бизнес-план предприятия или запустят новый проект.

Занятия будут проходить с 24 по 28 июня в Учебном центре Дома предпринимателя (ул. Петербургская, д. 28, 3-й этаж).

Для участия нужно зарегистрироваться по телефону: 8(843) 524-90-90 или отправить заявку на электронный адрес: Ekaterina.Lipina@tatar.ru, указав Ф.И.О., номер телефона, ИНН и наименование организации.

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