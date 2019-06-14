Изделия народных промыслов со всей России представлены в новой экспозиции Музея-мастерской в Елабуге

(Елабуга, 14 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге после ремонта и реэкспозиции открылся Музей-мастерская декоративно-прикладного искусства. Здесь полностью поменялась концепция экспозиции. Как отмечают в Елабужском музее-заповеднике, особый акцент сделан на функциональное предназначение.

Музей-мастерская ДПИ открылся 8 лет назад в рамках Всероссийской Спасской ярмарки. За это время в фондах музея-заповедника собралась большая коллекция подарков от участников Спасской ярмарки. Эти работы заняли достойное место в витринах Музея-мастерской. Всего здесь представлено свыше 80 видов и направлений народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Это работы мастеров из 55 городов и населенных пунктов России, в том числе из 6 стран мира.Так, представлено гончарное ремесло, ткачество, резьба по дереву и по кости, художественная роспись, лозоплетение, плетение из ивы и сосновых корней, кожаная мозаика, золотное шитье.

Новая экспозицию также включает интерактивные элементы. Например, представлен вращающийся барабан для плоскостного материала или необычные жалюзи, по которым можно определить и прочитать полную информацию о разных видах промысла.

Также в Музее-мастерской работает детская зона для игр и мастер-классов.

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