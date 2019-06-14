Средний чек россиян за поход в магазин уменьшился до минимума с начала года

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Средний чек жителей России за один поход в магазин уменьшился на 0,7% (на 4 рубля) по сравнению с апрелем и достиг минимального значения с начала текущего года в 553 рубля. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом «Ромир», сообщает агентство «Прайм».

При этом средний чек уменьшается уже второй месяц подряд. Для сравнения: с мая прошлого года он увеличился всего на 0,2% – то есть на один рубль.

Из федеральных округов средний чек вырос в Дальневосточном, Приволжском, Уральском и Южном округах. В частности, в Приволжье он увеличился на 1,2%, до 503 рублей. В остальных федеральных округах и в обеих столицах средний чек уменьшился.

Президент «Ромира» Андрей Милехин прокомментировал полученные результаты следующим образом: «Май в целом был отмечен снижением потребительской активности на фоне продолжительных праздников, потому стоит ли удивляться снижению размера среднего чека».

Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах страны с населением свыше 10 тыс. человек.

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