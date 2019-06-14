Шаймиев встретился с турецкими участниками симпозиума по истории Золотой Орды

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Государственный советник Татарстана, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев сегодня встретился в Казанском Кремле с турецкими исследователями – участниками симпозиума по истории Золотой Орды.

Сначала Минтимер Шаймиев показал ученым экспозицию, посвященную деятельности Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия, рассказал о проекте «Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск» и других возрождаемых в Татарстане объектах, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, на встрече стороны обсудили сотрудничество Турции и Татарстана в науке, культуре и сохранении исторического наследия.

I международный научный симпозиум «История и культура Золотой Орды» проходит в Казани с 12 по 16 июня. Он организован Казанским (Приволжским) федеральным университетом и Стамбульским государственным университетом при участии Академии наук РТ. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в рамках работы пяти секций будет прочитано более 20 докладов ведущих специалистов по истории Улуса Джучи.

Из гостей мероприятия с Госсоветником встретились председатель Турецкого исторического общества, профессор Рефик Туран, профессор, заведующий кафедрой всеобщей тюркской истории Стамбульского университета Ильяс Топсакал и профессор Университета имени 19 мая в Самсуне, член Турецкого исторического общества Ибрагим Теллиоглу, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Кроме того, на встрече присутствовали Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, директор Института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов, директор Института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ Айрат Ситдиков и другие.

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