В Зеленодольске отпразднуют XX Всероссийский олимпийский день

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В рамках Зеленодольского трейла 16 июня на базе спортивного комплекса «Маяк» состоится XX Всероссийский олимпийский день в Татарстане, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

В этом году событие посвятят 125-летию создания Международного олимпийского комитета и II Европейским играм в столице Беларуси Минске.

Мероприятие пройдет при участии министра спорта РТ Владимира Леонова, а также депутата Государственной Думы РФ, председателя Олимпийского совета РТ Марата Бариева.

Гостями события станут прославенные спортсмены и тренеры – президент Федерации стрелковых видов спорта РТ Сергей Демин, серебряный призер Олимпийских игр Светлана Демина, чемпион Олимпийских игр Николай Колесников, серебряный призер Олимпийских игр Анастасия Колесникова, серебряный призер Олимпийских игр, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров и другие.

Участники зачитают со сцены поздравление президента Международного Олимпийского комитета Томаса Баха. Кроме того, члены Олимпийского совета РТ наградят победителей первого забега Зеленодольского трейла на дистанции 3 км.

Также в честь 80-летия самбо пройдет награждение чемпионов по самбо. Награды из рук Марата Бариева и Владимира Леонова получат Альберт Шангараев, Мария Шекерова, Диана Бикбова и Ильнур Ахметвалеев.

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