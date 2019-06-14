Минниханов обсудил с главой «Полимекс» реализацию инвестпроектов в Татарстане

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с председателем совета директоров турецкой компании «Полимекс» Эролом Табанджа реализацию инвестиционных проектов на территории республики.
Встреча состоялась в Доме Правительства региона. Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества, отмечает пресс-служба Президента РТ.
Ранее компания «Полимекс» отреставрировала в Казани здание бывшей Шамовской больницы и открыла там отель Kazan Palace. Кроме того, фирма участвует в проекте по реконструкции Вахитовского холма в центре столицы Татарстана.