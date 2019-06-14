В Альметьевске судят мужчину, который развратил маленькую дочку подруги и год скрывался от полиции

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске судят 45-летнего мужчину, который развратил маленькую дочку подруги и около года скрывался от полиции, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, летом 2018 года фигурант дела дважды совершил в отношении малолетней дочери своей сожительницы насильственные действия сексуального характера. После совершения преступлений мужчина скрылся и был объявлен в розыск», – рассказал Руслан Галиев.

Мужчину задержали. Ему предъявлены обвинения по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Свою вину мужчина не признал. Уголовное дело направлено в Альметьевский городской суд для рассмотрения по существу.

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