В день «Единой России» Мухаметшин оценил работу предприятий промзоны и ЦРБ Верхнеуслонского района

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Председатель Государственного Совета РТ, секретарь татарстанской «Единой России» Фарид Мухаметшин сегодня ознакомился с работой предприятий промышленной зоны и ЦРБ в Верхнеуслонском районе. Мероприятия прошли в рамках дня «Единой России» в Верхнеуслонском районе, сообщает пресс-служба парламента республики.

На территории промышленной зоны в селе Набережные Моркваши Мухаметшин посетил цех бурового оборудования научно-производственной фирмы «Геоник», завод по переработке рыбы ООО «Дивный берег» и предприятие по производству катеров «Вельветте Марин».

Ассортимент продукции завода по переработке рыбы включает 90 наименований соленой, копченой, вяленой рыбы и морепродуктов. На заводе по производству катеров создано конструкторское бюро и модельный участок. Научно-производственная фирма «Геоник» занимается разработкой, производством и монтажом нефтепромыслового внутрискважинного оборудования. В целом выручка этих трех предприятий промзоны в 2018 году составила свыше 1 млрд рублей. Здесь создано около 300 рабочих мест.

«Интересные производства, продукция, востребованная на рынке, люди довольны», – оценил работу предприятий глава парламента.

Во время проведения дней «Единой России» в районы приезжают врачи из ведущих клиник республики для проведения медосмотров жителей. Мухаметшин побывал в Верхнеуслонской центральной районной больнице и убедился, что этот проект востребован у населения.

В Верхнеуслонской ЦРБ укомплектованность врачами составляет 87%, средним медицинским персоналом – 89%. Благодаря программе «Земский доктор» с 2012 года удалось трудоустроить 14 молодых специалистов.

Итоги дня «Единой России» в Верхнеуслонском районе подвели на конференции местного отделения партии. «На прошедшем предварительном голосовании явка в районе составила более 17%, выше, чем в среднем по республике. Это значит, что верхнеуслонцы отдают предпочтение “Единой России”, доверяют выдвинутым нами кандидатам. Это итог вашей каждодневной работы», – сказал Мухаметшин однопартийцам.

Партийный проект «День “Единой России”» реализуется в Татарстане с 2004 года. В его рамках в районах республики проходят встречи с населением, проводятся выездные приемы граждан депутатами Госсовета РТ и другие мероприятия.

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