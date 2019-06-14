Татар-информ

14 июня 2019, 19:40

Спорт

Челнинские синхронистки получили сертификат на покупку музыкального оборудования

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Спорт

Челнинские синхронистки получили сертификат на покупку музыкального оборудования

Спортсменкам Автограда приходится много и долго тренироваться, чтобы достойно представлять страну на соревнованиях.

(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Тренерский состав отделения синхронного плавания спортивной школы «Дельфин», а также челнинские спортсмены сборной команды Татарстана по синхронному плаванию поблагодарили за сертификат номиналом 450 тыс. рублей на покупку музыкального оборудования, который вручил им депутат Городского совета Автограда Ильнур Исмагилов.

Челнинские синхронистки отметили, что им приходится много и долго тренироваться, чтобы достойно представлять Татарстан и Россию на всероссийских и международных соревнованиях соответственно. По их словам, для занятий в бассейне «Альбатрос», который презентовал Набережным Челнам Президент РТ Рустам Минниханов специально для развития на местной базе школы синхронного плавания, созданы хорошие условия.

И все же, по словам пловчих, некоторые технические сложности мешают качественной работе. Так, до недавнего времени ощущалась нехватка музыкального оборудования, с помощью которого можно было бы выполнять тренерские задания под водой.

Теперь же подаренный сертификат даст школе возможность приобрести качественную технику, отметили синхронистки. Сам Ильнур Исмагилов в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» заявил, что поддержка спорта для него и его коллег – естественная потребность.

«Я вместе с моими коллегами до недавнего времени в большей степени оказывал содействие спортсменам-инвалидам, спонсировал их выезды на соревнования, в том числе и на международные. Конечно, в этом направлении будем и дальше двигаться. Но вот недавно для себя еще открыл синхронное плавание. Девочки делают головокружительные успехи, создают настоящие музыкальные спектакли на воде. Думаю, многие со мной согласятся – это ошеломляющее зрелище. На мой взгляд, наши спортсменки не должны останавливаться на достигнутом. Не все медали еще завоеваны. Будем им помогать покорять новые вершины», – заметил он.

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