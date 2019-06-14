В Казани откроется новая мечеть

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани на улице Трудовая в поселке Большие Клыки Советского района откроется новая мечеть «Сэлэх». Инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала зданию заключение о соответствии, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Двухэтажное здание площадью 372,8 кв. метра соответствует требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, используемых энергетических ресурсов (ЗОС), отмечают в пресс-службе.

Новую мечеть смогут посещать и маломобильные мусульмане — в ее проекте предусмотрены пандусы.

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