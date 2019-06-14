Три детсада, роддом и более сотни домов в двух районах Казани на время останутся без воды

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В понедельник, 17 июня, в Ново-Савиновском и Вахитовском районах Казани на время отключат воду, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в Ново-Савиновском районе воды не будет с 10 до 12 часов из-за работ на водонасосной станции. Отключение затронет школу № 25, детсады № 93, 302 и 337, школу искусств № 15 и дома по улицам Апастовская, Гагарина, Гашека, Голубятникова, Короленко, Монтажная и Чуйкова. Кроме того, воду отключат в поселке Дружба: речь идет об улицах Билярская, Звениговская, Ключищенская, Краснодарская, Пермская, Семиозерская, Совнархозовская, Филиальная, Жилищная, Измайловская, Комбинатская, Монтажная, Полонская, Силикатная, Транспортная и Яранская.

В Вахитовском районе воды не будет почти целые сутки: с 9 часов 17 июня до 6 часов 18 июня. Ее отключат в роддоме Университетской клинике КФУ, лицее № 116, 7-м здании КНИТУ-КАИ, музыкальной школе Казанской консерватории, а также в домах по улицам Адамюка, Большая Красная, Гоголя, Жуковского, Малая Красная, Карла Маркса и Саммера. Отключение в этом районе связано с ремонтом водопровода.

По заявкам казанцев будут размещаться автоцистерны с водой.

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