Мухаметшин: Татарстан готов выйти с законодательной инициативой о продлении мер поддержки садоводов

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Татарстан готов выйти с законодательной инициативой о продлении сроков действия мер поддержки садоводческих товариществ. Об этом заявил сегодня Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на встрече с садоводами в рамках дня «Единой России» в Верхнеуслонском районе, сообщает пресс-служба парламента республики.

Верхнеуслонские садоводы обратились к Мухаметшину с просьбой продлить действие трехлетней программы на 2021–2023 годы, а также включить в нее все районы республики, и он эту идею поддержал.

«Проблема садоводческих товариществ – относительно новая, она появилась после того, как профсоюзы и крупные предприятия отказались содержать садоводческие общества, в которых когда-то выделялись участки для работников. Надо отметить, что по решению Президента Татарстана Рустама Минниханова садовые общества финансово поддерживаются из бюджета республики», – сказал Председатель Госсовета.

«Срок лицензирования водозаборов также подходит к концу. Лицензирование – трудоемкий процесс, требующий сбора большого количества документов, финансирования. Мы не должны допустить, чтобы товарищества остались без воды. Данным вопросом нужно заниматься уже сейчас. Мы готовы оформить свои предложения о продлении сроков и направить в Москву», – добавил он.

Мухаметшин встретился с садоводами возле благоустроенного по партийному проекту «Единой России» родника «Казачья тропа».

В Верхнеуслонском районе насчитывается 15,7 тыс. дачных участков, 81 садоводческое общество. В районе функционирует отделение Союза садоводов Татарстана, реализуется региональный партийный проект «Дом садовода – опора семьи».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.