Новейший сторожевой корабль «Анадырь» спустили на воду в Зеленодольске

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 14 июня, на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького спустили на воду «Анадырь» – второй по счету серийный сторожевой корабль проекта 22100 («Океан»). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Участниками торжественной церемонии стали вице-премьер – министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов, руководитель Департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России адмирал Геннадий Медведев и другие официальные лица.

По традиции о борт спускаемого на воду корабля была разбита бутылка шампанского. В рамках мероприятия наградили лучших работников завода, внесших значительный вклад в развитие судостроительного производства.

В своем выступлении адмирал Геннадий Медведев заметил, что сторожевики проекта «Океан» «не только не уступают лучшим мировым образцам кораблей подобного класса (как российским, так и иностранным), но и по ряду позиций превосходят их», отмечает ТАСС.

Проект 22100 («Океан») пограничных сторожевых кораблей 1-го ранга ледового класса был разработан петербургским ЦКМБ «Алмаз». Корабли этого типа в первую очередь предназначены для охраны исключительной экономической зоны РФ.

Вооружение «Океанов» включает одну автоматическую артиллерийскую установку АК-176М калибром 76,2 мм и два пулемета на морских тумбовых установках МТПУ калибром 14,5 мм. Предусмотрена возможность базирования одного вертолета Ка-27ПС и использования беспилотников. Полное водоизмещение сторожевика равняется 2700 тоннам, максимальная скорость – 21 узлу, дальность плавания – 12 тыс. миль, а автономность составляет 60 суток.

Сторожевые корабли проекта 22100 строятся на Зеленодольском заводе с 2012 года. Головной из систершипов, «Полярная Звезда», с 2016 года находится в строю. Первый серийный сторожевик этого типа, «Петропавловск-Камчатский», был спущен на воду в 2018 году.

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