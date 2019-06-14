Бавлинец после тяжелого ДТП вернулся к полноценной жизни и открыл реабилитационный центр

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Житель Бавлов Марат Ильясов после тяжелой аварии вернулся к полноценной жизни и открыл реабилитационный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщается в паблике «ВКонтакте» автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями (АНОСЛОВ) «Я смогу» города Бавлы.



Марат Ильясов стал известным в Бавлах человеком, который доказал, что полный паралич тела – не приговор и после тяжелой аварии можно вернуться к полноценной жизни. В мае 2019-го Ильясов открыл в своем городе спортивно-реабилитационный комплекс для людей с ОВЗ «Я могу все!». Средства на реализацию задумки он получил в том числе из Фонда президентских грантов, выиграв во втором конкурсе 2018 года.





В 2006 году Марат попал в тяжелую автомобильную аварию. Врачи поставили ему диагноз «разрыв спинного мозга», молодого человека тогда полностью парализовало. В 2012 году благодаря помощи администрации Бавлов и депутата Госдумы РФ ему сделали операцию в Германии, впоследствии там же в 2013-м и 2014-м он проходил курсы реабилитации. С момента аварии прошло уже 13 лет, сейчас Ильясов самостоятельно передвигается и практически все делает сам.

Несмотря на физические ограничения, Марат Ильясов получил два высших образования, окончив Московский государственный открытый университет в 2008 году и Казанский государственный медицинский университет в 2018-м.

Кроме того, он разработал 15 авторских специализированных тренажеров для реабилитации инвалидов и собственный комплекс упражнений (на суше и в воде).





По инициативе Марата Ильясова в Бавлах была создана АНО содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу». Организация занимается решением проблем психолого-социальной и физической реабилитации, адаптации, самореализации инвалидов разных возрастов через физические и психологические тренировки, обучение, приобщение к разнообразному социальному опыту.



9 мая этого года в Бавлах был торжественно открыт спортивно-реабилитационный комплекс «Я могу все!». Для размещения центра муниципалитет выделил помещение площадью 300 кв. метров. На реабилитацию в центр приезжают как татарстанцы, так и жители соседних регионов.

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