«Авторадио-Казань» и РКБ посвятили мотопробег Всемирному дню донора крови

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани сегодня отметили Всемирный день донора крови. Специально к этой дате «Авторадио-Казань» совместно с РКБ Татарстана и мотоклубом «Hells Angels» провели мотопробег с целью привлечь максимальное внимание к важности сдачи крови.

Ведь само слово «dono» с латинского переводится «дарю», а подарком для реципиента зачастую является жизнь.

«Авторадио-Казань» призывает всех присоединяться к донорскому движению. Сдавать кровь и спасать тем самым жизни людей может любой человек в возрасте от 18 лет, с весом не менее 50 кг, не имеющий противопоказаний.

Полная информация о том, как стать донором, имеется на сайте Республиканской клинической больницы — во вкладке «Отделения переливания крови», а также на сайте Республиканского центра переливания крови.

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