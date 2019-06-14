В Татарстане будут судить рецидивистов, которые напали на пожилую пару на даче под Казанью

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Татарстане будут судить двоих рецидивистов, которые напали на пожилую пару на даче под Казанью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в начале января 2019 года злоумышленники, облачившись в балаклавы и вооружившись электрошокером, ножами, пневматическим и газовым пистолетами, напали на садовый дом в СНТ "Строитель". Семейная чета (хозяева жилища) оказала нападавшим активное сопротивление», – рассказал Галиев.

Разбойники попытались скрыться, но по горячим следам были пойманы полицейскими. Как удалось установить позднее, злоумышленники долгое время следили за семейной парой, прикрепив к их авто GPS-трекер.

Мужчинам предъявлены обвинения по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище». Уголовное дело направлено в Верхнеуслонский суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале января 2019 года в СНТ под Казанью было совершенно нападение на пожилую супружескую пару. Хозяин дома смог дать отпор злоумышленникам, и те сбежали, но были задержаны полицейскими в течение часа. Ими оказались двое ранее судимых жителей Казани.

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