Топ-менеджера «КАМАЗа» подозревают в превышении должностных полномочий

(Набережные Челны, 14 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Руководителя отдела продаж завода «КАМАЗ» Елену Гаврилову подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

Ранее СМИ заявляли, что Елена Гаврилова подозревается в фалисификации протоколов аукционов при продаже металлической стружки и занижении цен на лоты и товары. Однако в следственном подразделении Автограда сообщили, что получившая огласку информация сильно искажена. Не вдаваясь в подробности, отметили, что Гаврилова проходит единственным фигурантом по уголовному делу о превышении должностных полномочий и находится в статусе подозреваемой. В ее доме прошел обыск. К ней применена такая мера пресечения, как обязательство о явке по требованию следствия. Гаврилова продолжает выполнять свои должностные обязанности.

Как сообщил ИА «Татар-информ» руководитель Департамента по информационной политике «КАМАЗа» Олег Афанасьев, иницатором уголовного разбирательства стала служба безопасности компании.

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