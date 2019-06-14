Видео песни в исполнении Минтимера Шаймиева набирает популярность в соцсетях

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 14 июня в Instagram`e появилось видео, на котором Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев исполняет популярную татарскую композицию «Эх, алмагачлары» (перевод с тат. «Эх, яблочки» – прим. Т-и).



Видео разместил пользователь под ником Ilmir Абзый, который, судя по информации на страничке, занимается предпринимательством в США.



При большом скоплении публики первый Президент Татарстана исполнил песню под аккомпанемент на баяне.



«Скоро с гастролями в Америке», – прокомментировал автор публикацию. В финале песни Минтимер Шаймиев улыбается, а гости дружно аплодируют.



Песня получилась очень душевной, пользователи оценили видео, подписав: «Афэрин» (тат: «Молодец»), «Шэп!!!» («Замечательно!»), «Бик шэп жырлый эле» («Очень хорошо поет»).

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