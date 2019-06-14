Прокуратура РТ добилась выплаты 6,6 млн рублей долга по зарплате сотрудникам «Ак Барс Пестрецы»

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась выплаты свыше 6,6 млн рублей долга по зарплате сотрудникам сельхозпредприятия «Ак Барс Пестрецы», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что на предприятии "Ак Барс Пестрецы" имелась задолженность по заработной плате перед 325 работниками. Долг по оплате труда за апрель 2019 года составил более 6,6 млн рублей», – рассказал Руслан Галиев.

Прокуратура внесла в адрес руководства компании представление с требованием устранить нарушения законодательства.

После вмешательства в дело надзорного ведомства долг по оплате труда перед сотрудниками компании был погашен в полном объеме.



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