Рустам Минниханов подарил машину фельдшеру из Рыбно-Слободского района РТ

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил машину фельдшеру Зангар-Кульского фельдшерско-акушерского пункта Рыбно-Слободского района РТ Зульфие Шакировой.

Специалист претендовала на победу в номинации «Медицинский работник года» премии «Врач года – Ак чэчэклэр 2019», однако не выиграла.

На ее участке нет случаев младенческой и материнской смертности, запущенных онкологических заболеваний. Профилактические прививки делают все 100% жителей населенного пункта.

В среднем каждый сельчанин обращается к ней по 16 раз за год, отметили коллеги Зульфии Шакировой.

Церемония награждения победителей конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2019» прошла сегодня в КРК «Пирамида». Подвести итоги Правительство Татарстана специально решило в День медицинского работника. В конкурсе было представлено пять номинаций: «Легенда здравоохранения», «Врач года», «Уникальный случай», «Лучший врач первичного звена» и «Медицинский работник года».

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