Елабужский институт КФУ готовит онлайн-курс для Школы приемных родителей

(Елабуга, 14 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Елабужский институт КФУ разрабатывает онлайн-курс «Виртуальная школа приемных родителей». Проект создается для слушателей Школы приемных родителей из дальних районов республики — Агрыза, Мамадыша, Заинска. Благодаря интернет-курсам семьи, планирующие усыновить ребенка, смогут пройти часть занятий у себя дома, просматривая видео, решая задания и тесты.

Разработкой курса занимаются преподаватели кафедры психологии. Второй год Елабужский институт КФУ выигрывает тендер по проведению специальных курсов на базе вуза. Первый поток уже прошел курс «Школы приемных родителей», сегодня здесь проходит обучение вторая группа из Мамадыша, Агрыза и Елабуги.

«Виртуальная школа приемных родителей» предназначена для тех участников курса, которые по каким-то обстоятельствам вынуждены пропустить занятия. Всего мы обслуживаем 6 районов РТ. Это Агрызский, Менделеевский, Мамадышский, Мензелинский, Елабужский районы, а также Нижнекамск и Заинск. Например, в зимнее время будущим родителям трудно добираться до Елабуги, так как некоторые занятия у нас проходят после 18 часов. Наши потенциальные родители могут выйти на онлайн-курс и компенсировать занятие. Хотелось бы сказать, что данный онлайн-курс не будет заменять очного обучения", — отмечает куратор Школы приемных родителей Галия Льдокова.

Онлайн-курсы создаются в студии цифрового образования елабужского вуза. На сегодня отснято уже 80% материала. Это лекции, семинары, интервью, тесты. После завершения работы занятия станут доступны уже для массовой аудитории. Виртуальные курсы бесплатные, так же как и само обучение в Школе приемных родителей. Занятия проводятся в вечернее время 2-3 раза в неделю. Курс занимает 1,5 месяца. В прошлом году слушателями школы приемных родителей стали 96 человек, а в этом году обучение пройдут не меньше 77 человек. Прием продолжается.

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