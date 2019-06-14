Премьер-министр РТ наградил лучших соцработников республики

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). В «Корстоне» подвели итоги республиканского этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания». Победителей наградил Премьер-министр республики Алексей Песошин.

«Я хочу поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем социального работника. Татарстанскую социальную службу всегда отличают профессионализм, компетентность сотрудников и результативность, высокое качество и эффективность деятельности, традиции, которые были заложены ветеранами отрасли, стоявшими у истоков создания службы», — поздравил всех работников Песошин.

Он добавил, что система социальной защиты является ведущим индикатором социального-экономического состояния общества. Отрасль активно развивается. Мощный импульс дают развитие нацпроекты «Демография» и «Здравоохранение», в рамках которых создаются принципиально новые учреждения, осваиваются и внедряются новые технологии, расширяется спектр предоставления населению социальных услуг.

«Вы взяли на себя благородную миссию служить людям, тем, кому трудно, и тем, кто нуждается в помощи. От вашего ежедневного труда зависит социальное самочувствие жителей Республики Татарстан. Позвольте в праздничный день выразить искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд, за доброту, за любовь к людям. Я хочу пожелать вам дальнейших успехов в вашей работе, творческих идей и, конечно, здоровья», — отметил Премьер-министр.

Он наградил медалью «За доблестный труд» няню Мензелинского дома-интерната для престарелых и инвалидов Татьяну Гурьянову, а также вручил ей свидетельство о присвоении почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Республики Татарстан».

«Сегодня мы празднуем День социального работника. Этот праздник появился недавно, но мы видим, что сегодня в социальную службу, в органы социальной защиты обращается каждый третий житель республики и порядка 18 тыс. пожилых и одиноких находятся на обслуживании на дому. Помимо этого у нас в республике развита сеть государственных учреждений, но мы видим, что и негосударственный сектор приходит в сферу реабилитации инвалидов», — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она подчеркнула, что помимо профессионализма эти соцработники должны обладать большим сердцем и доброй душой.

В 2018 году около 2 тыс. человек прошли реабилитацию в социальных приютах для детей и подростков, около тысячи семей с детьми выведены из социально опасного положения. Порядка 1,7 млн жителей республики получают федеральные и республиканские меры соцподдержки.

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