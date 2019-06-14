Сотрудник нацпарка «Нижняя Кама» обнаружил камень с отпечатками растений возрастом 270 млн лет

(Елабуга, 14 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Научный сотрудник национального парка «Нижняя Кама» Ринур Бекмансуров обнаружил обломок плитки с отложением флоры Пермского периода. На ней отпечатались растения, которые произрастали на территории республики свыше 270 млн лет назад. Геологическая находка была обнаружена на северо-востоке РТ. Точное место обнаружения камня Ринур Бекмансуров намеренно не называет, чтобы сберечь это место от ненужного внимания обывателей.

Уникальная находка заняла место в Музее природы национального парка «Нижняя Кама». Это отколовшаяся плитка пермских отложений, в которой, как в книге среди страниц, хранятся отпечатки флоры. «Когда откалываешь молотком этот камень, то в его прослойках могут открыться новые странички. Этот камень — как книга, на каждой странице новая информация. В том куске, где я отломил, виден отпечаток стебля паракаламита и неизвестная мне листовая пластинка папоротника. Сохранность структуры растения удивительная», — поделился Бекмансуров.

Эту плиту Ринур Бекмансуров обнаружил случайно, когда проверял гнездо филина. Находка хоть и случайная, но нередкая для нашего региона. По словам Бекмансурова, Татарстан — это огромный геологический парк, где с древних времен проживали люди, обитали животные, была богатая флора. «На территории республики расположено множество памятников природы. Они достаточно уникальные, большинство из них представлены пермскими отложениями», — рассказал он.

В Музее природы нацпарка «Нижняя Кама», куда переехала находка, представлено немало интересных геологических экспонатов. Здесь даже есть отдельный зал, посвященный Пермскому периоду.

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