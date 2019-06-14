Ночью в Казани сожгли букмекерскую контору

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Накануне поздно вечером в Казани сожгли букмекерскую контору. Информация о поджоге появилась на страницах в социальных сетях.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ информацию агентству подтвердили.

«Накануне в 21.07 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в доме № 89 по улице Декабристов вспыхнул пожар», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Уже через 7 минут у здания были пожарные, которые в считанные минуты справились с огнем.

Площадь пожара составила 2 кв. метра. По предварительной версии, офис букмекерской конторы подожгли.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УМВД России по Казани, предполагаемого поджигателя удалось задержать. Им оказался 34-летний житель города.

«По факту случившегося начата проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», – уточнили в пресс-службе управления.

Как удалось узнать агентству из собственных источников, мужчина рассказал стражам порядка, что накануне он проиграл деньги в букмекерской конторе и, разозлившись, решил ее поджечь, предварительно облив бензином.





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