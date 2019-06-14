От классики до «хвоста улитки»: каким будет ТК «Кольцо»? Голосуем!

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Максимально открытый конкурс на разработку проекта реконструкции существующего здания ТК «Кольцо» набирает обороты. Собираются оценки жителей Казани, гостей столицы и всех, кто хочет высказать свое мнение. Все мнения будут учтены высокопрофессиональным жюри.

На сегодняшний день принято 18 заявок архитекторов из различных городов – от Москвы до Севастополя.

На участие в первом туре конкурса уже представлено десять проектов, в числе которых – архитектурные ансамбли в самых разных стилях. Среди них присутствуют как выдержанные в классическом стиле, гармонично завершающие концепцию главной площади столицы Татарстана, так и весьма оригинальные, которые также могут быть реализованы. Выбор за казанцами! Каким быть новому строению ТК «Кольцо», уже ставшему легендарным местом встреч?

Все проекты, заявленные на участие в первом туре, выложены на официальном сайте ТЦ «Кольцо» – http://www.koltso-kazan.ru/variant/. Также с проектами можно ознакомиться на первом этаже торгового центра. Их могут посмотреть как гости Казани, так и посетители. Конкурс максимально открыт, проекты ждут оценок.

Цель конкурса – поиск оптимального архитектурного решения, учитывающего окружающую застройку и приведение территории к историческим границам. Уже скоро, 26 июня, состоится рассмотрение проектов высокопрофессиональным составом жюри. На второй, заключительный, тур, который состоится 9 августа, будут отобраны только три проекта.

Призовой фонд для победителя конкурса значительно увеличен – до 2 млн рублей. Награждение трех победителей (первое, второе и третье места) запланировано на период с 12 по 16 августа.



Так каким же будет ТК «Кольцо»?

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.