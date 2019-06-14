Татар-информ

14 июня 2019, 14:49

ОбществоПроисшествия

На видео попало, как водители остановили движение по Миллениуму, чтобы пропустить утку с утятами

ОбществоПроисшествия

На видео попало, как водители остановили движение по Миллениуму, чтобы пропустить утку с утятами

Фото: кадр из видео

Трогательный видеоролик разместили пользователи в соцсетях.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани на видео попало, как автомобилисты остановили движение по Миллениуму, чтобы пропустить уточку с утятами. Запись трогательного момента разместили пользователи в соцсетях.

 

На кадрах видно, как двое мужчин остановили свои автомобили на оживленной дороге на мосту Миллениум. Они тормозят поток, чтобы дать пройти по дороге утке. Птица не очень торопится перебежать проезжую часть, то и дело останавливаясь и оглядываясь по сторонам.

Как пишут в соцсети очевидцы, в пакете один из спасителей переносит утят-малышей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

За 50 тысяч рублей долга по алиментам житель Казани отработает 50 обязательных часов
Новости дня
15:12
Имя руководителя оркестра La Primavera Рустема Абязова включили в Книгу почета Казани

В книге значатся фамилии отдельных людей, названия предприятий и городских организаций, которые внесли весомый вклад в развитие Татарстана.

15:07
Ночью в Казани сожгли букмекерскую контору

Огонь вспыхнул поздно вечером на улице Декабристов.

15:04
Проект «Мобильный избиратель» сделает выборы депутатов Госсовета РТ удобными для татарстанцев

ГБУ МФЦ в РТ и ЦИК РТ подписали соглашение, благодаря которому жители республики 8 сентября смогут проголосовать без привязки к прописке.

14:49
На видео попало, как водители остановили движение по Миллениуму, чтобы пропустить утку с утятами

Трогательный видеоролик разместили пользователи в соцсетях.

14:44
Жители Татарстана и Минздрав РТ выбрали врача года

Победителем республиканского конкурса стал заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов.

14:40
Легендой здравоохранения Татарстана стал Ильдус Низамов

Члена-корреспондента АН РТ наградил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

14:34
От классики до «хвоста улитки»: каким будет ТК «Кольцо»? Голосуем!

Принять участие в выборе грядущего облика торгового комплекса может любой желающий.

14:26
Спасшие казанца от укуса черной мамбы врачи победили в конкурсе «Ак чэчэклэр»

Медикам удалось практически вытащить с того света пострадавшего от укуса смертельно ядовитой змеи.

14:21
В Казани автоинспекторы ищут водителей автобусов, в салоне которых пострадали ребенок и пенсионер

Несмотря на серьезные травмы у пассажиров, водители автобусов с мест аварий уехали.

14:16
Дмитрий Медведев утвердил маршрут прохождения скоростной трассы Москва – Нижний Новгород – Казань

В Татарстане платная автодорога пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Лаишевский и Пестречинский районы.

14:12
Врачом года первичного звена стал врач из Актанышского района Татарстана

Медика наградили в КРК «Пирамида» на торжественной церемонии конкурса «Врач года – Ак чэчэклэр 2019».

14:08
ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 пункта – до 7,5% годовых
14:04
Медработником года по версии «Ак чэчэклэр – 2019» стала заведующая ФАПом Новошешминского района РТ

Специалист несколько лет назад спасла от смертельной аллергической реакции главу района.

14:03
За 50 тысяч рублей долга по алиментам житель Казани отработает 50 обязательных часов

34-летнего должника, который скрывался от приставов, разыскали и в принудительном порядке привели в отдел.

13:58
Госстройнадзор РТ начал проверки качества отремонтированных дорог по поручению Президента РТ

Эксперты осмотрят более 160 объектов дорожного строительства.

13:44
Из бюджета РФ выделено почти 118 млн рублей на реализацию проекта «Спорт — норма жизни» в Татарстане

Деньги пойдут на строительство 18 площадок для сдачи ГТО, искусственное покрытие на стадион в Набережных Челнах и многое другое.

13:35
В Набережных Челнах автобус протаранил легковушку, пострадала пассажирка авто

Накануне вечером на Автосборочном проезде автобус не уступил дорогу легковушке «Жигули», которая двигалась в попутном направлении.

13:28
Профессор КФУ: Жителей Казани ждут дождливые выходные

Погода в регионе носит неустойчивый характер из-за влияния атмосферных фронтов.

13:12
Более 30 проектов представят школьники и студенты на фестивале Rukami

Фестиваль идей и технологий пройдет с 15 по 16 июня на Казанской ярмарке.

13:06
В Казани на могиле легендарной певицы Альфии Авзаловой появится памятник из бронзы

Работает над монументом скульптор Фаниль Валлиулин.

12:52
Болгар впервые примет Всероссийские соревнования по корэш

Мероприятие состоится в рамках ежегодного съезда мусульман «Изге Болгар жыены».

12:42
Борис Петров объяснил, почему Казанский пороховой завод не переедет в Удмуртию

В Кизнере будут создавать абсолютно новое производство, сказал глава Приволжского управления Ростехнадзора.

12:38
ГСО РТ и маэстро Александр Сладковский выступили с концертом «Верди-гала» в Вене

Татарстанский оркестр исполнил увертюры и арии из итальянских опер с обладателем двух премий «Грэмми» Ильдаром Абдразаковым.

12:30
Тигрица Луна вернулась в Казань после операции на глаза в Москве

Во время послеоперационного периода возникли некоторые осложнения, и у животного нашли заболевания помимо катаракты и глаукомы.

12:24
В Казани открыли мемориальную доску легендарной певице Альфие Авзаловой

Памятный знак установили на доме № 8 по улице Туфана Миннулина, где певица жила с 2004 по 2017 год.

События