На видео попало, как водители остановили движение по Миллениуму, чтобы пропустить утку с утятами

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани на видео попало, как автомобилисты остановили движение по Миллениуму, чтобы пропустить уточку с утятами. Запись трогательного момента разместили пользователи в соцсетях.

На кадрах видно, как двое мужчин остановили свои автомобили на оживленной дороге на мосту Миллениум. Они тормозят поток, чтобы дать пройти по дороге утке. Птица не очень торопится перебежать проезжую часть, то и дело останавливаясь и оглядываясь по сторонам.

Как пишут в соцсети очевидцы, в пакете один из спасителей переносит утят-малышей.

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