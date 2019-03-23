В Татарстане в рамках республиканских программ построят 12 коровников и 105 силосно-сенажных траншей

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В хозяйствах Татарстана в этом году в рамках республиканских программ планируется построить 12 новых коровников и 105 силосно-сенажных траншей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметил начальник отдела инвестиционной политики и целевых программ министерства Ильдар Гафуров, речь идет о коровниках, рассчитанных на размещение от 140 до 390 голов крупного рогатого скота. «Объем финансирования строительства 12 новых коровников составит 400 млн рублей, из них 120 млн рублей – средства из бюджета республики», – сообщил собеседник агентства.

По словам Гафурова, на строительство 105 силосно-сенажных траншей потребуется 200 млн рублей, при этом 60 млн рублей выделено из республиканского бюджета.

Кроме того, план мероприятий по обновлению производственных объектов сельхозпредприятий предусматривает капитальный ремонт в этом году 155 коровников на 100 и 200 голов КРС, 129 зернотоковых хозяйств и 68 машинно-тракторных парков с общим объемом финансирования 1 млрд 190,2 млн рублей.

«Из этой суммы 357,1 млн рублей – бюджетные средства», – уточнил начальник отдела инвестиционной политики и целевых программ.

Таким образом, в текущем году общий объем инвестиций в капремонт и строительство объектов в сельхозформированиях по республиканским программам составит 1 млрд 790,2 млн рублей. При этом 30% от этой суммы, 537,1 млн рублей, – это бюджетные средства, выделенные на возмещение части затрат аграриев на указанные цели.

В Минсельхозпроде РТ пояснили, что по капитальному ремонту коровников, зернотоковых хозяйств и машинно-тракторных парков ГКУ «Главинвестстрой РТ» провело аукционные процедуры, определен генподрядчик для реализации указанных проектов.

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