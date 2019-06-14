В Казани автоинспекторы ищут водителей автобусов, в салоне которых пострадали ребенок и пенсионер

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани инспекторы ГИБДД разыскивают водителей автобусов, в салоне которых пострадали 5-летняя девочка и пенсионер. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В минувший вторник в 16.30 в автобусе маршрута №77 при следовании напротив дома № 15 по улице Сахарова произошло падение в салоне транспорта 5-летней девочки», – рассказали в Госавтоинспекции Казани.

Водитель в нарушение ПДД с места происшествия скрылся. В результате аварии малышка получила закрытый перелом пальца на ноге.

Второе происшествие случилось в четверг, 13 июня, около восьми вечера в автобусе 60-го маршрута. По предварительным данным, водитель общественного транспорта начал движение с открытыми дверьми, в результате чего 78-летний пассажир упал и получил серьезные травмы. Шофер в нарушение правил дорожного движения с места аварии уехал.

Медики «скорой», прибывшие по вызову, диагностировали у пожилого мужчины закрытый перелом бедра. На карете скорой помощи пострадавшего доставили в больницу.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам: 533-38-10, 533-38-48.



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