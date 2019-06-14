Татар-информ

14 июня 2019, 14:03

Происшествия

За 50 тысяч рублей долга по алиментам житель Казани отработает 50 обязательных часов

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Происшествия

За 50 тысяч рублей долга по алиментам житель Казани отработает 50 обязательных часов

Фото: УФССП по РТ

34-летнего должника, который скрывался от приставов, разыскали и в принудительном порядке привели в отдел.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). За 50 тысяч рублей долга по алиментам 34-летний житель Казани отработает 50 обязательных часов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«Ново-Савиновским районным отделом судебных приставов по Казани разыскан уклоняющийся от выплаты алиментов 34-летний мужчина. По решению суда гражданин должен ежемесячно выплачивать алименты на содержание ребенка в размере прожиточного минимума. Однако должник уклонялся от выплаты алиментов и скрывался от приставов», – рассказала Лилия Халимова.

Долг мужчины перед ребенком достиг 50 тыс. рублей.

Судебные приставы в принудительном порядке осуществили привод должника в отдел, после чего вместе с алиментщиком отправились к нему домой, и произвели опись и арест имущества. Кроме того, за неуплату алиментов мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов.

Стоит отметить, что если в течение 2 месяцев должник не начнет платить алименты, его привлекут уже к уголовной ответственности.
 

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