За 50 тысяч рублей долга по алиментам житель Казани отработает 50 обязательных часов

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). За 50 тысяч рублей долга по алиментам 34-летний житель Казани отработает 50 обязательных часов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

«Ново-Савиновским районным отделом судебных приставов по Казани разыскан уклоняющийся от выплаты алиментов 34-летний мужчина. По решению суда гражданин должен ежемесячно выплачивать алименты на содержание ребенка в размере прожиточного минимума. Однако должник уклонялся от выплаты алиментов и скрывался от приставов», – рассказала Лилия Халимова.

Долг мужчины перед ребенком достиг 50 тыс. рублей.

Судебные приставы в принудительном порядке осуществили привод должника в отдел, после чего вместе с алиментщиком отправились к нему домой, и произвели опись и арест имущества. Кроме того, за неуплату алиментов мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов.

Стоит отметить, что если в течение 2 месяцев должник не начнет платить алименты, его привлекут уже к уголовной ответственности.



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