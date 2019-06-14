Дмитрий Медведев утвердил маршрут прохождения скоростной трассы Москва – Нижний Новгород – Казань

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил изменения, которые вносятся в схему территориального планирования в области федерального транспорта и автомобильных дорог федерального значения. Распоряжением главы Правительства РФ определены территории, по которым пройдет скоростная автодорога Москва – Нижний Новгород – Казань.

Согласно документу, в Татарстане платная трасса пройдет через следующие сельские поселения: Старотябердинское, Молькеевское, Хозесановское, Большеподберезинское, Ульянковское, Большекайбицкое, Муралинское, Федоровское, Кулангинское, Кушманское и Маломеминское Кайбицкого района; Верхнеаткозинское Апастовского района; Коргузинское, Большемеминское, Майданское, Ямбулатовское и Шеланговское Верхнеуслонского района; Осинниковское и Теньковское Камско-Устьинского района; Никольское, Нармонское, Кирбинское, Сокуровское и Егорьевское Лаишевского района; Шалинское Пестречинского района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что протяженность татарстанского участка автодороги Москва – Нижний Новгород – Казань составит 133 км. Это будет автомагистраль первой технической категории с четырьмя полосами движения, по две в каждую сторону. Расчетная скорость движения равняется 120 км/ч.

Строительство скоростной автодороги от Москвы до Казани протяженностью 729 км предполагается в рамках создания международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

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