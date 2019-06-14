Поселок Мирный и ряд домов Приволжского района Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В воскресенье, 16 июня, ряд домов в Приволжском районе Казани временно останется без света. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Электричества не будет с 8 до 17 часов. Отключение затронет дома по улицам Газовая, Ипподромная, Качалова и Спартаковская.

Свет отключат также и в поселке Мирный. Речь идет об улицах 4-я Давликеевская, Ново-Давликеевская, Березниковская, Надпойменная, Свободная, Надеждинская, Нижнетагильская, Нижнетагильском переулке и садовом некоммерческом товариществе «Резинщик».

Света не будет из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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