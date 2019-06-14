Татар-информ

14 июня 2019, 11:15

Hi-Tech

Как успеть перейти на «цифру» без ограничений числа телеканалов

Hi-Tech

Как успеть перейти на «цифру» без ограничений числа телеканалов

Уже осенью в республике перестанет работать старое аналоговое вещание.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Егор Никитин). Переход с «аналога» на «цифру», стартовавший по всей стране, совсем скоро затронет и Татарстан. Теперь уже в октябре республика полностью откажется от аналогового вещания и перейдет на «цифру». Решением вопроса могут стать покупка отдельной цифровой приставки, замена старого телевизора или установка спутникового ТВ.

Будущей осенью в Татарстане наконец произойдет эпохальное событие — с 14 октября аналоговое телевидение окончательно уйдет в прошлое. После этого «поймать» сигнал обычной антенной не получится — для приема понадобится телевизор со встроенным цифровым оборудованием, либо отдельная приставка.

Времени до отключения привычного «аналога» остается все меньше, но перед тысячами людей по-прежнему стоит нерешенным вопрос — как перейти в новую телевизионную эру и не быть ограниченным жесткими рамками базовых каналов? Первое, что приходит на ум — обычное кабельное ТВ или интернет-соединение в качестве источника цифрового телесигнала. Однако здесь есть «подводные камни», о которых не принято говорить.

Главная проблема — зависимость от конкретных технических возможностей жилого дома или населенного пункта. Из-за больших расстояний, либо по экономическим причинам, подключение через «кабель» или Интернет во многих местах попросту невозможно. А где-то недоступным окажется даже сигнал основных бесплатных каналов. По официальным данным, в Татарстане с такой проблемой могут столкнуться 160 населенных пунктов, где живет более 30 тыс. человек.

При этом не нужно забывать, что для приема любого цифрового сигнала необходимо соответствующее оборудование — ресивер. Устройство «вшито» в современные (и зачастую дорогие) модели телевизоров, обладателям более старых моделей для перехода на «цифру» придется покупать отдельную приставку.

Выходом из ситуации (зачастую единственным) является спутниковое ТВ. Главный козырь технологии — возможность ловить сигнал в любом, даже самом удаленном от цивилизации месте. Неудивительно, что многие жители республики уже выбрали «спутник», не дожидаясь окончательного отключения аналогового вещания.

«Регионов много, но Татарстан в этом плане заметно выделяется. Если смотреть на частные дома, особенно в сельской местности, то мы видим очень много наших спутниковых тарелок», — рассказал директор по стратегии и развитию спутникового ТВ МТС Алексей Липилин.

Он назвал и другое важное преимущество спутникового телесигнала — доступ к широчайшей линейке каналов на любой вкус. Например, в базовом пакете спутникового ТВ МТС есть более 100 телеканалов самой разной направленности — от кино и сериалов до охоты, рыбалки и автоспорта.

«И все это можно смотреть в высоком качестве в любой местности», — подчеркнул Липилин.

Немаловажный момент — цены за такое удовольствие более, чем демократичны. Так, пакет на 197 каналов по скидке обойдется всего в 125 рублей в месяц, при этом в него входят 35 HD и 2 UltraHD телеканала для любителей самой качественной картинки.

С июня жителям Татарстана стало доступно конвергентное предложение, объединившее в рамках единого пакета и лицевого счета услуги мобильного интернета и «Спутниковое ТВ». По задумке оператора, продукт в первую очередь ориентирован на жителей небольших городов и сельской местности, где «спутник» и мобильный интернет остается едва ли не единственной альтернативой. Предложение уже прошло пользовательскую проверку в пилотных регионах, где на его долю приходилось до четверти первичных подключений. В состав конвергентного пакета входит — мобильный роутер и спутниковое оборудование, которое при покупке выходит со значительной скидкой. В Татарстане размер абонентской платы составит 650 рублей в месяц.

Приятным дополнением станут постоянные акции.

«Например, сейчас новым абонентам в виде бонусов возвращается вся сумма покупки оборудования — баллами можно оплатить абонентскую плату, сведя ее к минимуму», — объяснил Алексей Липилин.

Процедура подключения «спутника» крайне проста. Заявку на оборудование и подходящий тариф можно оставить онлайн, либо в любом из офисов МТС.

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