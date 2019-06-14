В Казани начался ремонт шоссе Юдино-Залесный с прилегающими проездами

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Казани начался ремонт шоссе Юдино-Залесный с прилегающими местными проездами, который планируется завершить 15 июля. Протяженность ремонтируемой дороги составляет 5 км, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонтные работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На проезжей части общей площадью 31,7 тыс. кв. метров дорожники уложат новый слой высококачественного асфальтобетона. Кроме того, будут отремонтированы тротуары общей площадью 1240 кв. метров, заменены бортовые камни, установлены семь опор освещения и четыре остановочных павильона.

«На данный момент выполнено фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего и верхнего слоя покрытия на местном проезде», – отмечается в сообщении министерства.

Эта дорога соединяет жилой массив Юдино с улицей Залесная. Поселок Юдино входит в состав Кировского района Казани и прилегает к лесопарковой зоне озера Лебяжье.

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